العراق يعلن علاج 15 الف مصاب بكورونا ببلازما الدم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاثنين عن علاج 15 الف مصاب بفيروس كورونا عن طريق بلازم الدم منذ تفشي ظهور الجائجة بالبلاد ولغاية الآن.

وبحسب الوزارة التي نشرت الاحصائية هذه ببيان مقتضف فان عملية العلاج بالبلازما تكللت "بنجاح كبير".

وعندما يُصاب الناس بكوفيد-19 وغيره من الأمراض الفيروسية، يستجيب الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة تهاجم الفيروس. وبمرور الوقت، تتزايد الأجسام المضادة فيما يعرف بالبلازما، وهي المكون السائل للدم.

والعلاج ببلازما الدم ليس جديدا، إذ مُنح المتخصص الألماني في علم وظائف الأعضاء إيميل فون بيهرنغ جائزة نوبل عام 1901 لاستخدامه بلازما دم المتعافين في علاج مرض الدفتريا. كما استخدم هذا الأسلوب العلاجي في مكافحة مرض الإنفلونزا الإسبانية عام 1918.