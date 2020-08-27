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العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-27T18:21:14+0000
العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الخميس، تعطيل الدوام في دوائر الدولة يوم الأحد المقبل.

وجاء في قرار موقع باسم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وموجه إلى كافة وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بالوزارات والمحافظات، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن "تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل لمناسبة العاشر من محرم الحرام 1442هـ”.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق والعالم ذكرى مقتل الإمام الحسين في العاشر من شهر محرم والذي يوافق الأحد المقبل.

وجرت العادة أن يتدفق ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه على كربلاء لإحياء هذه المناسبة، إلا أن السلطات تحظر إقامة التجمعات العامة هذا العام بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.


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