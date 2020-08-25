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العراق يشخص 3962 اصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-25T12:59:16+0000
العراق يشخص 3962 اصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء عن وفاة 77 حالة، وتسجيل قرابة 4000 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 24522) نموذجا المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1482187 )

واضافت الوزارة انها سجلت  هذا اليوم (3372) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   336

بغداد / الكرخ      420

مدينة الطب        70

النجف            233

السليمانية           86  

أربيل                226                      

كربلاء             322

كركوك             98

ديالى               160

واسط              179          

البصرة             315

ميسان               180

بابل                 297 

الديوانية             87

ذي قار              119

الأنبار               52

المثنى               64    

نينوى                95

صلاح الدين         33              

واشار البيان الى الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3962 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   487

بغداد الكرخ     249

مدينة الطب      93

النجف            121

السليمانية         140      

أربيل            343

دهوك             194              

كربلاء         239

كركوك        238 

ديالى          104

واسط         246

البصرة       392

ميسان        156

بابل           133

الديوانية      141  

ذي قار        253

الأنبار          83

المثنى          53

نينوى          251

صلاح الدين    46 

ونوه البيان الى الوفيات   77   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     4

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب        2

النجف              1                 

السليمانية        7

   أربيل          6

دهوك             5                

كربلاء           4

كركوك         7

ديالى           1 

واسط           7

البصرة        7   

بابل            11

الديوانية        3

ذي قار         1 

المثنى          4         

نينوى           3

وتابع البيان ان مجموع الشفاء  :  153761     ( نسبة الشفاء 72.5  %)                      

مجموع الأصابات :   211947                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     51590                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      574                                           

مجموع الوفيات:   6596

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