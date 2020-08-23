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العراق يسجل 75 حالة وفاة و 3291 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-23T13:46:08+0000
العراق يسجل 75 حالة وفاة و 3291 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاحد تسجيل 75 حالة وفاة واكثر من 3000 اصابة جدية بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 19679) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1433626 )

واضاف الوزارة انها سجليت  هذا اليوم (3016) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   310

بغداد / الكرخ      326

مدينة الطب        80

النجف             157

السليمانية           94

أربيل                215     

دهوك              81                  

كربلاء             280

كركوك             91

ديالى               135

واسط              156          

البصرة             339

ميسان               84

بابل                 45 

الديوانية             107

ذي قار              220

الأنبار               64

المثنى               92    

نينوى                90

صلاح الدين         50              

ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3291 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   527

بغداد الكرخ     185

مدينة الطب      54

النجف            207

السليمانية         140      

أربيل            194

دهوك             189              

كربلاء         221

كركوك        96 

ديالى          148

واسط         146

البصرة       330

ميسان        132

بابل           48

الديوانية      125  

ذي قار        199

الأنبار          97

المثنى          78

نينوى          128

صلاح الدين    47 

وتابع البيان ان الوفيات   75    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        5

مدينة الطب        6                  

السليمانية        7

   أربيل          10                 

كربلاء           3

كركوك         7

ديالى           2 

واسط           6

البصرة        8

ميسان         2  

بابل            4

الديوانية        1

ذي قار         1 

المثنى          1         

نينوى           6

واشار البيان الى ان مجموع الشفاء  :  146409     ( نسبة الشفاء 71.6  %)                      

مجموع الأصابات :   204341                                              

الراقدين الكلي:     51504                                                        

الراقدين في العناية المركزة:      661                                           

مجموع الوفيات:   6428

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