العراق يسجل 75 حالة وفاة و 3291 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الاحد تسجيل 75 حالة وفاة واكثر من 3000 اصابة جدية بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 19679) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1433626 )
واضاف الوزارة انها سجليت هذا اليوم (3016) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 310
بغداد / الكرخ 326
مدينة الطب 80
النجف 157
السليمانية 94
أربيل 215
دهوك 81
كربلاء 280
كركوك 91
ديالى 135
واسط 156
البصرة 339
ميسان 84
بابل 45
الديوانية 107
ذي قار 220
الأنبار 64
المثنى 92
نينوى 90
صلاح الدين 50
ونوه البيان الى ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3291 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 527
بغداد الكرخ 185
مدينة الطب 54
النجف 207
السليمانية 140
أربيل 194
دهوك 189
كربلاء 221
كركوك 96
ديالى 148
واسط 146
البصرة 330
ميسان 132
بابل 48
الديوانية 125
ذي قار 199
الأنبار 97
المثنى 78
نينوى 128
صلاح الدين 47
وتابع البيان ان الوفيات 75 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 6
السليمانية 7
أربيل 10
كربلاء 3
كركوك 7
ديالى 2
واسط 6
البصرة 8
ميسان 2
بابل 4
الديوانية 1
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 6
واشار البيان الى ان مجموع الشفاء : 146409 ( نسبة الشفاء 71.6 %)
مجموع الأصابات : 204341
الراقدين الكلي: 51504
الراقدين في العناية المركزة: 661
مجموع الوفيات: 6428