العراق يسجل وفاة 83 شخصا وإصابة 3757 بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، وفاة 83 شخصا وإصابة 3757 بفيروس كورونا، فيما اشارت الى تماثل 3722 مريضا الى الشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 31 آب 2020، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 )

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة أنها سجلت هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 476

بغداد / الكرخ 436

مدينة الطب 91

النجف الأشرف 168

السليمانية 115

أربيل 255

كربلاء 328

كركوك 233

ديالى 67

واسط 56

البصرة 406

ميسان 92

بابل 142

الديوانية 129

ذي قار 195

الأنبار 44

المثنى 167

نينوى 315

صلاح الدين 7

وبينت أن الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3757 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 402

بغداد الكرخ 343

مدينة الطب 93

النجف 272

السليمانية 179

أربيل 169

دهوك 243

كربلاء 251

كركوك 126

ديالى 128

واسط 143

البصرة 319

ميسان 71

بابل 146

الديوانية 202

ذي قار 211

الأنبار 55

المثنى 142

نينوى 109

صلاح الدين 153

ونوهت الى أن الوفيات بلغت 83 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 1

مدينة الطب 6

النجف 3

السليمانية 13

أربيل 9

دهوك 3

كربلاء 3

كركوك 6

ديالى 2

واسط 4

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 4

ذي قار 2

المثنى 3

نينوى 4