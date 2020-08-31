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العراق يسجل وفاة 83 شخصا وإصابة 3757 بفيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-31T14:49:26+0000
العراق يسجل وفاة 83 شخصا وإصابة 3757 بفيروس كورونا

 شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، وفاة 83 شخصا وإصابة 3757 بفيروس كورونا، فيما اشارت الى تماثل 3722 مريضا الى الشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 31  آب 2020، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 )

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة أنها سجلت هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   476

بغداد / الكرخ      436

مدينة الطب        91

النجف الأشرف    168

السليمانية            115 

أربيل                 255                              

كربلاء             328

كركوك             233

ديالى               67

واسط              56          

البصرة             406

ميسان               92

بابل                 142 

الديوانية             129

ذي قار              195

الأنبار               44

المثنى               167    

نينوى                315

صلاح الدين          7               

وبينت أن الاصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3757 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   402

بغداد الكرخ     343

مدينة الطب      93

النجف            272

السليمانية         179      

أربيل            169

دهوك             243              

كربلاء         251

كركوك        126 

ديالى          128

واسط         143

البصرة       319

ميسان        71

بابل           146

الديوانية      202  

ذي قار        211

الأنبار          55

المثنى          142

نينوى          109

صلاح الدين    153 

 

ونوهت الى أن الوفيات بلغت  83   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        1

مدينة الطب        6

النجف             3                    

السليمانية        13

   أربيل          9

دهوك             3                

كربلاء           3

كركوك         6

ديالى           2 

واسط           4

البصرة        8

ميسان           4   

بابل            2

الديوانية        4

ذي قار         2    

المثنى          3         

نينوى           4  

           

ولفت البيان الى أن مجموع الشفاء بلغ 176602 ( نسبة الشفاء 75.2  %) ، ومجموع الإصابات بلغ 234934 والحالات الكلية تحت العلاج بلغت 51290 ، والراقدين في العناية المركزة بلغ  512 ومجموع الوفيات بلغ 7042، وذلك منذ تفشي الوباء في اذار 2020.

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