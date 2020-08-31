العراق يسجل وفاة 83 شخصا وإصابة 3757 بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، وفاة 83 شخصا وإصابة 3757 بفيروس كورونا، فيما اشارت الى تماثل 3722 مريضا الى الشفاء خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الأثنين المصادف 31 آب 2020، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 )
وأوضحت وزارة الصحة والبيئة أنها سجلت هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 476
بغداد / الكرخ 436
مدينة الطب 91
النجف الأشرف 168
السليمانية 115
أربيل 255
كربلاء 328
كركوك 233
ديالى 67
واسط 56
البصرة 406
ميسان 92
بابل 142
الديوانية 129
ذي قار 195
الأنبار 44
المثنى 167
نينوى 315
صلاح الدين 7
وبينت أن الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3757 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 402
بغداد الكرخ 343
مدينة الطب 93
النجف 272
السليمانية 179
أربيل 169
دهوك 243
كربلاء 251
كركوك 126
ديالى 128
واسط 143
البصرة 319
ميسان 71
بابل 146
الديوانية 202
ذي قار 211
الأنبار 55
المثنى 142
نينوى 109
صلاح الدين 153
ونوهت الى أن الوفيات بلغت 83 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 1
مدينة الطب 6
النجف 3
السليمانية 13
أربيل 9
دهوك 3
كربلاء 3
كركوك 6
ديالى 2
واسط 4
البصرة 8
ميسان 4
بابل 2
الديوانية 4
ذي قار 2
المثنى 3
نينوى 4
ولفت البيان الى أن مجموع الشفاء بلغ 176602 ( نسبة الشفاء 75.2 %) ، ومجموع الإصابات بلغ 234934 والحالات الكلية تحت العلاج بلغت 51290 ، والراقدين في العناية المركزة بلغ 512 ومجموع الوفيات بلغ 7042، وذلك منذ تفشي الوباء في اذار 2020.