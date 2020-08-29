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العراق يسجل نسبة تعاف أكثر من الاصابات الجديدة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-29T10:25:59+0000
العراق يسجل نسبة تعاف أكثر من الاصابات الجديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت عن تعافي أكثر من 4000 مصاب بفيروس كورونا بينما بلغت نسبة الاصابات الجديدة 3834 حالة خلال الـ24 الساعة الماضية موزعة على مناطق ومدن العراق كافة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 19635) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 ).

ونوهت الوزارة الى انها سجلت  هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي:

بغداد / الرصافة   416

بغداد / الكرخ      592

مدينة الطب        101

النجف             195

السليمانية           59  

أربيل                294

دهوك              229                    

كربلاء             377

كركوك             114

ديالى               157

واسط              252          

البصرة             571

ميسان               119

بابل                 110 

الديوانية             54

ذي قار              218

الأنبار               64

المثنى               107    

نينوى                98

صلاح الدين         19              

 واشار البيان الى الأصابات الجديدة لهذا اليوم  بأنها بلغت 3834 حالة،  وكما يأتي:

بغداد الرصافة   403

بغداد الكرخ     242

مدينة الطب      113

النجف            291

السليمانية         126      

أربيل            195

دهوك             41              

كربلاء         250

كركوك        135 

ديالى          113

واسط         307

البصرة       277

ميسان        138

بابل           150

الديوانية      135  

ذي قار        266

الأنبار          50

المثنى          239

نينوى          350

صلاح الدين    13 

ولفت البيان الى  الوفيات بأنها كانت  77   حالة  وكما يأتي :

بغداد الرصافة     6

بغداد الكرخ        1

مدينة الطب        2

النجف             1                    

السليمانية        10

أربيل          12

دهوك            3                 

كربلاء           1

كركوك         1

ديالى           1 

واسط           4

البصرة        7

ميسان           6   

بابل            9

الديوانية        1

ذي قار         7   

المثنى          3         

نينوى           1  

صلاح الدين     1

 واجمل البيان مجموع الشفاء  :  169020     ( نسبة الشفاء 74.3  %)                      

مجموع الأصابات :   227446                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     51535                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      579                                           

مجموع الوفيات:   6891.

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