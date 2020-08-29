العراق يسجل نسبة تعاف أكثر من الاصابات الجديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت عن تعافي أكثر من 4000 مصاب بفيروس كورونا بينما بلغت نسبة الاصابات الجديدة 3834 حالة خلال الـ24 الساعة الماضية موزعة على مناطق ومدن العراق كافة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 19635) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 ).

ونوهت الوزارة الى انها سجلت هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي:

بغداد / الرصافة 416

بغداد / الكرخ 592

مدينة الطب 101

النجف 195

السليمانية 59

أربيل 294

دهوك 229

كربلاء 377

كركوك 114

ديالى 157

واسط 252

البصرة 571

ميسان 119

بابل 110

الديوانية 54

ذي قار 218

الأنبار 64

المثنى 107

نينوى 98

صلاح الدين 19

واشار البيان الى الأصابات الجديدة لهذا اليوم بأنها بلغت 3834 حالة، وكما يأتي:

بغداد الرصافة 403

بغداد الكرخ 242

مدينة الطب 113

النجف 291

السليمانية 126

أربيل 195

دهوك 41

كربلاء 250

كركوك 135

ديالى 113

واسط 307

البصرة 277

ميسان 138

بابل 150

الديوانية 135

ذي قار 266

الأنبار 50

المثنى 239

نينوى 350

صلاح الدين 13

ولفت البيان الى الوفيات بأنها كانت 77 حالة وكما يأتي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 1

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 10

أربيل 12

دهوك 3

كربلاء 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 4

البصرة 7

ميسان 6

بابل 9

الديوانية 1

ذي قار 7

المثنى 3

نينوى 1

صلاح الدين 1

واجمل البيان مجموع الشفاء : 169020 ( نسبة الشفاء 74.3 %)

مجموع الأصابات : 227446

الحالات الكلية تحت العلاج : 51535

الراقدون في العناية المركزة: 579

مجموع الوفيات: 6891.