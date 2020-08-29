العراق يسجل نسبة تعاف أكثر من الاصابات الجديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت عن تعافي أكثر من 4000 مصاب بفيروس كورونا بينما بلغت نسبة الاصابات الجديدة 3834 حالة خلال الـ24 الساعة الماضية موزعة على مناطق ومدن العراق كافة.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 19635) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1567133 ).
ونوهت الوزارة الى انها سجلت هذا اليوم (4146) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي:
بغداد / الرصافة 416
بغداد / الكرخ 592
مدينة الطب 101
النجف 195
السليمانية 59
أربيل 294
دهوك 229
كربلاء 377
كركوك 114
ديالى 157
واسط 252
البصرة 571
ميسان 119
بابل 110
الديوانية 54
ذي قار 218
الأنبار 64
المثنى 107
نينوى 98
صلاح الدين 19
واشار البيان الى الأصابات الجديدة لهذا اليوم بأنها بلغت 3834 حالة، وكما يأتي:
بغداد الرصافة 403
بغداد الكرخ 242
مدينة الطب 113
النجف 291
السليمانية 126
أربيل 195
دهوك 41
كربلاء 250
كركوك 135
ديالى 113
واسط 307
البصرة 277
ميسان 138
بابل 150
الديوانية 135
ذي قار 266
الأنبار 50
المثنى 239
نينوى 350
صلاح الدين 13
ولفت البيان الى الوفيات بأنها كانت 77 حالة وكما يأتي :
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 1
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 10
أربيل 12
دهوك 3
كربلاء 1
كركوك 1
ديالى 1
واسط 4
البصرة 7
ميسان 6
بابل 9
الديوانية 1
ذي قار 7
المثنى 3
نينوى 1
صلاح الدين 1
واجمل البيان مجموع الشفاء : 169020 ( نسبة الشفاء 74.3 %)
مجموع الأصابات : 227446
الحالات الكلية تحت العلاج : 51535
الراقدون في العناية المركزة: 579
مجموع الوفيات: 6891.