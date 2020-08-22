العراق يتخطى عتبة 200 الف اصابة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، تسجيل 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 70 مصاباً اثر المرض خلال 24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى أن اعداد المصابين تخطت الـ 200 ألف منذ تفشي الوباء في البلاد.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 22 آب 2020 ، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص 20459 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1413947".

وأوضحت الوزارة أنها "سجلت هذا اليوم 2947 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 205

بغداد / الكرخ 290

مدينة الطب 87

النجف الأشرف 224

السليمانية 45

أربيل 252

كربلاء 278

كركوك 142

ديالى 122

واسط 321

البصرة 224

ميسان 84

بابل 93

الديوانية 104

ذي قار 250

الأنبار 39

المثنى 108

نينوى 74

صلاح الدين 5

وبينت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3965 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 503

بغداد الكرخ 374

مدينة الطب 103

النجف 275

السليمانية 117

أربيل 214

دهوك 201

كربلاء 304

كركوك 117

ديالى 173

واسط 201

البصرة 335

ميسان 81

بابل 88

الديوانية 238

ذي قار 280

الأنبار 83

المثنى 166

نينوى 84

صلاح الدين 28

وأشارت الوزارة في موقفها الوبائي، إلى أن الوفيات بلغت 70 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 3

النجف 2

السليمانية 1

أربيل 8

دهوك 2

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 2

واسط 4

البصرة 10

بابل 8

الديوانية 2

ذي قار 4

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 5

صلاح الدين 3