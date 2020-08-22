العراق يتخطى عتبة 200 الف اصابة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، تسجيل 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 70 مصاباً اثر المرض خلال 24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى أن اعداد المصابين تخطت الـ 200 ألف منذ تفشي الوباء في البلاد.
وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 22 آب 2020 ، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص 20459 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1413947".
وأوضحت الوزارة أنها "سجلت هذا اليوم 2947 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 205
بغداد / الكرخ 290
مدينة الطب 87
النجف الأشرف 224
السليمانية 45
أربيل 252
كربلاء 278
كركوك 142
ديالى 122
واسط 321
البصرة 224
ميسان 84
بابل 93
الديوانية 104
ذي قار 250
الأنبار 39
المثنى 108
نينوى 74
صلاح الدين 5
وبينت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3965 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 503
بغداد الكرخ 374
مدينة الطب 103
النجف 275
السليمانية 117
أربيل 214
دهوك 201
كربلاء 304
كركوك 117
ديالى 173
واسط 201
البصرة 335
ميسان 81
بابل 88
الديوانية 238
ذي قار 280
الأنبار 83
المثنى 166
نينوى 84
صلاح الدين 28
وأشارت الوزارة في موقفها الوبائي، إلى أن الوفيات بلغت 70 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 3
النجف 2
السليمانية 1
أربيل 8
دهوك 2
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 2
واسط 4
البصرة 10
بابل 8
الديوانية 2
ذي قار 4
الأنبار 1
المثنى 4
نينوى 5
صلاح الدين 3
ونوهت الوزارة الى أن مجموعحالات الشفاء بلغت 143393 نسبة الشفاء 71.3 %، و مجموع الإصابات بلغت 201050 ، والراقدين الكلي بلغ 51304 ، والراقدين في العناية المركزة بلغ 637 ، ومجموع الوفيات بلغ 6353 منذ تفشي الجائحة في البلد شهر اذار 2020.