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العراق يتخطى عتبة 200 الف اصابة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-22T11:07:34+0000
العراق يتخطى عتبة 200 الف اصابة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، تسجيل 3965 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة  70 مصاباً اثر المرض خلال 24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى أن اعداد المصابين تخطت الـ 200 ألف منذ تفشي الوباء في البلاد.  

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 22  آب 2020 ، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم فحص  20459 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق  1413947".

وأوضحت الوزارة أنها "سجلت هذا اليوم 2947 حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   205

بغداد / الكرخ      290

مدينة الطب        87

النجف الأشرف    224

السليمانية           45

أربيل               252                        

كربلاء             278

كركوك             142

ديالى               122

واسط              321          

البصرة             224

ميسان               84

بابل                 93 

الديوانية             104

ذي قار              250

الأنبار               39

المثنى               108    

نينوى                74

صلاح الدين         5              

   

 

وبينت وزارة الصحة أن الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3965 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   503

بغداد الكرخ     374

مدينة الطب      103

النجف            275

السليمانية         117      

أربيل            214

دهوك             201              

كربلاء         304

كركوك        117 

ديالى          173

واسط         201

البصرة       335

ميسان        81

بابل           88

الديوانية      238  

ذي قار        280

الأنبار          83

المثنى          166

نينوى          84

صلاح الدين    28 

 

 

وأشارت الوزارة في موقفها الوبائي، إلى أن الوفيات بلغت  70    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        3  

النجف             2              

السليمانية        1

   أربيل          8

دهوك            2                

كربلاء           2

كركوك         4

ديالى           2 

واسط           4

البصرة        10  

بابل            8

الديوانية        2

ذي قار         4

الأنبار          1

المثنى          4         

نينوى           5

صلاح الدين      3 

                

ونوهت الوزارة الى أن مجموعحالات الشفاء بلغت  143393      نسبة الشفاء 71.3  %، و مجموع الإصابات بلغت  201050 ، والراقدين الكلي بلغ 51304 ، والراقدين في العناية المركزة بلغ       637 ، ومجموع الوفيات بلغ  6353 منذ تفشي الجائحة في البلد شهر اذار 2020.

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