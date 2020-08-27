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العراق يسجل تفوقا للشفاء على حساب الاصابات الجديدة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-27T13:22:54+0000
العراق يسجل تفوقا للشفاء على حساب الاصابات الجديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، تفوقا لحالات الشفاء على حساب الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واشار بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "فحص ( 22318) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864 )".

واضاف "سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   393

بغداد / الكرخ      535

مدينة الطب        83

النجف             304

السليمانية           65  

أربيل                296

دهوك              39                      

كربلاء             239

كركوك             195

ديالى               125

واسط              194          

البصرة             343

ميسان               159

بابل                 107 

الديوانية             123

ذي قار              166

الأنبار               51

المثنى               87    

نينوى                235

صلاح الدين         55              

وتابع البيان ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3651 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   408

بغداد الكرخ     304

مدينة الطب      71

النجف            299

السليمانية         111      

أربيل            220

دهوك             78              

كربلاء         260

كركوك        151 

ديالى          67

واسط         240

البصرة       254

ميسان        242

بابل           133

الديوانية      151  

ذي قار        113

الأنبار          62

المثنى          224

نينوى          141

صلاح الدين    122 

ولفت الى ان "الوفيات   72   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        5

مدينة الطب        2

النجف            1                  

السليمانية        4

   أربيل          11

دهوك            4                 

كربلاء           9

كركوك         4

ديالى           3 

واسط           4

البصرة        9

ميسان           1   

بابل            5

الديوانية        1  

المثنى          1         

نينوى           3 

 وبذلك يرتفع مجموع الشفاء الى "161009 ( نسبة الشفاء 73.4  %)، مجموع الأصابات :   219435، والحالات الكلية تحت العلاج :     51686، والراقدون في العناية المركزة:  566، ومجموع الوفيات:   6740

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