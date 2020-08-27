العراق يسجل تفوقا للشفاء على حساب الاصابات الجديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، تفوقا لحالات الشفاء على حساب الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.
واشار بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "فحص ( 22318) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1524864 )".
واضاف "سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 393
بغداد / الكرخ 535
مدينة الطب 83
النجف 304
السليمانية 65
أربيل 296
دهوك 39
كربلاء 239
كركوك 195
ديالى 125
واسط 194
البصرة 343
ميسان 159
بابل 107
الديوانية 123
ذي قار 166
الأنبار 51
المثنى 87
نينوى 235
صلاح الدين 55
وتابع البيان ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3651 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 408
بغداد الكرخ 304
مدينة الطب 71
النجف 299
السليمانية 111
أربيل 220
دهوك 78
كربلاء 260
كركوك 151
ديالى 67
واسط 240
البصرة 254
ميسان 242
بابل 133
الديوانية 151
ذي قار 113
الأنبار 62
المثنى 224
نينوى 141
صلاح الدين 122
ولفت الى ان "الوفيات 72 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 4
أربيل 11
دهوك 4
كربلاء 9
كركوك 4
ديالى 3
واسط 4
البصرة 9
ميسان 1
بابل 5
الديوانية 1
المثنى 1
نينوى 3
وبذلك يرتفع مجموع الشفاء الى "161009 ( نسبة الشفاء 73.4 %)، مجموع الأصابات : 219435، والحالات الكلية تحت العلاج : 51686، والراقدون في العناية المركزة: 566، ومجموع الوفيات: 6740