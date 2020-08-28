العراق يسجل اكثر من 4000 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة تسجيل 74 حالة وفاة، وتشخيص 4177 اصابة جديدة بكورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 22634) نموذجا المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 ).

وذكرت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي:

بغداد / الرصافة 412

بغداد / الكرخ 635

مدينة الطب 72

النجف 218

السليمانية 57

أربيل 269

دهوك 235

كربلاء 70

كركوك 144

ديالى 119

واسط 136

البصرة 423

ميسان 168

بابل 208

الديوانية 174

ذي قار 180

الأنبار 73

المثنى 128

نينوى 70

صلاح الدين 74

ولفت البيان الى الأصابات الجديدة لهذا اليوم بأنها بلغت : 4177 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 529

بغداد الكرخ 455

مدينة الطب 134

النجف 280

السليمانية 131

أربيل 208

دهوك 119

كربلاء 293

كركوك 165

ديالى 92

واسط 273

البصرة 338

ميسان 166

بابل 201

الديوانية 121

ذي قار 186

الأنبار 38

المثنى 136

نينوى 166

صلاح الدين 146

واردف البيان ان الوفيات المسلجة 74 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 1

السليمانية 11

أربيل 9

دهوك 6

كربلاء 4

كركوك 6

ديالى 1

واسط 1

البصرة 4

ميسان 2

بابل 9

الديوانية 3

الأنبار 1

المثنى 4

نينوى 6

وتابع البيان ان مجموع الشفاء : 164874 ( نسبة الشفاء 73.7 %)

مجموع الأصابات : 223612

الحالات الكلية تحت العلاج : 51924

الراقدون في العناية المركزة: 582

مجموع الوفيات: 6814