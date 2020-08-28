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العراق يسجل اكثر من 4000 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-28T13:11:34+0000
العراق يسجل اكثر من 4000 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة تسجيل 74 حالة وفاة، وتشخيص 4177 اصابة جديدة بكورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 22634) نموذجا المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 ).

وذكرت الوزارة انها سجلت  هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالاتي:

بغداد / الرصافة   412

بغداد / الكرخ      635

مدينة الطب        72

النجف             218

السليمانية           57  

أربيل                269

دهوك              235                    

كربلاء             70

كركوك             144

ديالى               119

واسط              136          

البصرة             423

ميسان               168

بابل                 208 

الديوانية             174

ذي قار              180

الأنبار               73

المثنى               128    

نينوى                70

صلاح الدين         74              

ولفت البيان الى الأصابات الجديدة لهذا اليوم بأنها بلغت : 4177 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   529

بغداد الكرخ     455

مدينة الطب      134

النجف            280

السليمانية         131      

أربيل            208

دهوك             119              

كربلاء         293

كركوك        165 

ديالى          92

واسط         273

البصرة       338

ميسان        166

بابل           201

الديوانية      121  

ذي قار        186

الأنبار          38

المثنى          136

نينوى          166

صلاح الدين    146 

واردف البيان ان الوفيات المسلجة   74   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     3

بغداد الكرخ        3

مدينة الطب        1                   

السليمانية        11

   أربيل          9

دهوك            6                 

كربلاء           4

كركوك         6

ديالى           1 

واسط           1

البصرة        4

ميسان           2   

بابل            9

الديوانية        3

الأنبار          1  

المثنى          4         

نينوى           6 

وتابع البيان ان مجموع الشفاء  :  164874     ( نسبة الشفاء 73.7  %)                      

مجموع الأصابات :   223612                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     51924                                                         

الراقدون في العناية المركزة:      582                                           

مجموع الوفيات:   6814

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