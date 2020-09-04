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العراق يسجل اعلى معدل اصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-04T12:30:19+0000
العراق يسجل اعلى معدل اصابات بكورونا منذ تفشي الجائحة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة تسجيل أكثر من 5000 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية في اعلى معدل للإصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، انه تم فحص ( 23802) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة  منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1694285 ).

واضافت الوزارة انها سجلت  هذا اليوم (3611) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   526

بغداد / الكرخ      360

مدينة الطب        97

النجف              222

السليمانية            101 

أربيل                222                                  

كربلاء             233

كركوك             219

ديالى               133

واسط              53          

البصرة             414

ميسان               148

بابل                 64 

الديوانية             124

ذي قار              210

الأنبار               35

المثنى               176    

نينوى                120

صلاح الدين          154

وتابع البيان ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 5036 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   517

بغداد الكرخ     855

مدينة الطب      269

النجف            178

السليمانية          164     

أربيل            160

دهوك           273            

كربلاء         243

كركوك        180 

ديالى          85

واسط         366

البصرة       349

ميسان        160

بابل           90

الديوانية      239  

ذي قار        245

الأنبار          31

المثنى          181

نينوى          315

صلاح الدين    136 

ونوه البيان الى ان الوفيات   84   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     5

بغداد الكرخ        2

مدينة الطب       2

النجف             3                    

السليمانية        16

   أربيل          6

دهوك            3                 

كربلاء           2

كركوك         5

ديالى            1 

واسط           7

البصرة        6

ميسان           2   

بابل            3

الديوانية        6

ذي قار         5    

المثنى          2         

نينوى           8   

        

وتابع البيان ان مجموع الشفاء  :  191368  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                      

مجموع الأصابات :   252075                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     53348                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      495                                           

مجموع الوفيات:   7359.

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