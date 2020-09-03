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العراق يسجل اصابات جديدة بكورونا تلامس 5000 حالة

Category: مجتـمع

Date: 2020-09-03T13:34:47+0000
العراق يسجل اصابات جديدة بكورونا تلامس 5000 حالة

شفق نيوز/ افادت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس بتسجيل 74 حالة وفاة، وأكثر من 4750 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 23029) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1670483 )

واوضحت الوزارة انها سجلت  هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   514

بغداد / الكرخ      392

مدينة الطب        81

النجف             199

السليمانية            78 

أربيل                228

دهوك                103                                   

كربلاء             287

كركوك             109

ديالى               108

واسط              283          

البصرة             253

ميسان               144

بابل                 43 

الديوانية             229

ذي قار              195

الأنبار               42

المثنى               184    

نينوى                80

واضاف البيان ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 4755 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   439

بغداد الكرخ     1115

مدينة الطب      109

النجف            181

السليمانية          138     

أربيل            267

دهوك              204             

كربلاء         150

كركوك        187 

ديالى          69

واسط         333

البصرة       322

ميسان        174

بابل           113

الديوانية      188  

ذي قار        226

الأنبار          17

المثنى          309

نينوى          82

صلاح الدين    132 

واشار البيان الى الوفيات   74   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     4

بغداد الكرخ        2

مدينة الطب       3

النجف             6                    

السليمانية        6

أربيل          9

دهوك            8                 

كربلاء           2

كركوك         2

ديالى            2 

واسط           2

البصرة        8

ميسان           2   

بابل            2

الديوانية        3

ذي قار         6    

المثنى          2         

نينوى           4   

صلاح الدين     1

       

وتابع البيان ان مجموع الشفاء  :  187757  ( نسبة الشفاء 76.0  %)                      

مجموع الأصابات :   247039                                              

الحالات الكلية تحت العلاج :     52007                                                        

الراقدون في العناية المركزة:      496                                           

مجموع الوفيات:   7275

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