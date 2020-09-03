العراق يسجل اصابات جديدة بكورونا تلامس 5000 حالة

شفق نيوز/ افادت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس بتسجيل 74 حالة وفاة، وأكثر من 4750 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 23029) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1670483 )
واوضحت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 514
بغداد / الكرخ 392
مدينة الطب 81
النجف 199
السليمانية 78
أربيل 228
دهوك 103
كربلاء 287
كركوك 109
ديالى 108
واسط 283
البصرة 253
ميسان 144
بابل 43
الديوانية 229
ذي قار 195
الأنبار 42
المثنى 184
نينوى 80
واضاف البيان ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4755 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 439
بغداد الكرخ 1115
مدينة الطب 109
النجف 181
السليمانية 138
أربيل 267
دهوك 204
كربلاء 150
كركوك 187
ديالى 69
واسط 333
البصرة 322
ميسان 174
بابل 113
الديوانية 188
ذي قار 226
الأنبار 17
المثنى 309
نينوى 82
صلاح الدين 132
واشار البيان الى الوفيات 74 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 2
مدينة الطب 3
النجف 6
السليمانية 6
أربيل 9
دهوك 8
كربلاء 2
كركوك 2
ديالى 2
واسط 2
البصرة 8
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 3
ذي قار 6
المثنى 2
نينوى 4
صلاح الدين 1
وتابع البيان ان مجموع الشفاء : 187757 ( نسبة الشفاء 76.0 %)
مجموع الأصابات : 247039
الحالات الكلية تحت العلاج : 52007
الراقدون في العناية المركزة: 496
مجموع الوفيات: 7275