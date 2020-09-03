العراق يسجل اصابات جديدة بكورونا تلامس 5000 حالة

شفق نيوز/ افادت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس بتسجيل 74 حالة وفاة، وأكثر من 4750 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق ومدن العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم فحص ( 23029) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1670483 )

واوضحت الوزارة انها سجلت هذا اليوم (3552) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 514

بغداد / الكرخ 392

مدينة الطب 81

النجف 199

السليمانية 78

أربيل 228

دهوك 103

كربلاء 287

كركوك 109

ديالى 108

واسط 283

البصرة 253

ميسان 144

بابل 43

الديوانية 229

ذي قار 195

الأنبار 42

المثنى 184

نينوى 80

واضاف البيان ان الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4755 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 439

بغداد الكرخ 1115

مدينة الطب 109

النجف 181

السليمانية 138

أربيل 267

دهوك 204

كربلاء 150

كركوك 187

ديالى 69

واسط 333

البصرة 322

ميسان 174

بابل 113

الديوانية 188

ذي قار 226

الأنبار 17

المثنى 309

نينوى 82

صلاح الدين 132

واشار البيان الى الوفيات 74 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 3

النجف 6

السليمانية 6

أربيل 9

دهوك 8

كربلاء 2

كركوك 2

ديالى 2

واسط 2

البصرة 8

ميسان 2

بابل 2

الديوانية 3

ذي قار 6

المثنى 2

نينوى 4

صلاح الدين 1

وتابع البيان ان مجموع الشفاء : 187757 ( نسبة الشفاء 76.0 %)

مجموع الأصابات : 247039

الحالات الكلية تحت العلاج : 52007

الراقدون في العناية المركزة: 496

مجموع الوفيات: 7275