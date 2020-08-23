العراق يتجه الى التعليم الالكتروني في العام الدراسي المقبل

شفق نيوز/ أكدت لجنة التعليم العالي النيابية، الأحد، تحقيق "التعليم والاختبارات الالكترونية" نسب نجاح متوسطة في العراق، فيما اشارت الى التنسيق مع الوزارة لتطويره عبر برنامج متكامل للعام الدراسي المقبل.

وقال عضو اللجنة النائب رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك عملية تقويم للاختبارات والدروس والامتحانات الالكترونية في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية"، مبيناً أن "لجنة التعليم قامت بتسجيل بعض الملاحظات واعداد برنامج متكامل للعام الدراسي 2020-2021 بالتنسيق مع الوزارة".

وأضاف أن "التعليم الالكتروني حقق نسب نجاح متوسطة، ولم يرتق إلى مستوى جيد أو جيد جدا"، لافتاً الى أن "هناك تنسيق بين اللجنة والوزارة لتطوير التعليم الالكتروني".

وتابع المسعودي أنه "لا خيار أمام الوزارة غير التعليم الالكتروني"، مردفاً "هو الأفضل والوحيد الموجود حالياً وتسعى الوزارة لتطويره ابتداءً من العام الدراسي المقبل".

يشار الى ان التعليم في العراق بات يتجه منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره الى التعليم الالكتروني؛ تطبيقا لتعليمات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال، تجنبا للإصابة بالفيروس، ولقد اتسم التعليم الالكتروني بإيجابيات عدة، كذلك ظهرت بعض السلبيات؛ ارتباطاً بتخلف العراق في مجال الاتصالات والتعليم الالكتروني ذاته، مقارنة بالدول الاخرى.