الصحة العراقية توفر دواء رئيسياً لعلاج كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، عن توفير دواء رئيسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "جهزت كافة المؤسسات الصحية بدواء الرمدسفير، والمستخدم بالبروتوكولات العلاجية العالمية لمعالجة المصابين بفايروس كورونا".