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الصحة العراقية توفر دواء رئيسياً لعلاج كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-23T14:48:41+0000
الصحة العراقية توفر دواء رئيسياً لعلاج كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، عن توفير دواء رئيسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "جهزت كافة المؤسسات الصحية بدواء الرمدسفير، والمستخدم بالبروتوكولات العلاجية العالمية لمعالجة المصابين بفايروس كورونا".

يشار الى ان عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى ترخيص الطوارئ للاستخدام فى علاج الحالات الشديدة من مرضى فيروس كورونا، بعدما أثبت نجاحه فى بعض التجارب شملت أكثر من 1000 شخص من مرضى فيروس كورونا من عدة دول.

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