الصحة العالمية تحدد اياما تسببت بزيادة كورونا بالعراق وتقرر امرا يكون جزءا من حياة الاسرة

شفق نيوز/ اعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم اسماعيل يوم الاربعاء ان معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد بدأ بالارتفاع منذ ايام عيد الاضحى.

وقال اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده مع محافظة السليمانية هفال ابو بكر، ومدير صحة المحافظة الدكتور صباح هورامي اليوم، ان "نسبة الاصابات بالفيروس في العراق ارتفعت في ايام عيد الاضحى".

واردف بالقول ان "الوباء لم يتم ايجاد علاج له لذا يتعين ان تستمر الحياة بشكل طبيعي"، مستدركا القول ان "حياة الناس ينبغي ان يطرأ عليها تغيير وان تكون الكماكمة جزءا من حياة الاسرة، ويجب ان يلتزم الجميع بالابتعاد عن الاماكن المزدحمة".

واستطرد اسماعيل بالقول ان "معدل الوفيات بالوباء في السليمانية ارتفع لكن الى الان وبشكل عام ومقارنة بدول العالم فالنسبة معقولة وطبيعية".



