الدفاع المدني يخمد حريق "دجلة" وتحالف الصدر يقاطع القناة

شفق نيوز/ دخلت فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد لإخماد الحرائق التي اضرمت في مبناها من قبل محتجين شيعة، في وقت أعلن فيه تحالف سائرون، مقاطعته للقناة لتعاطيها السلبي مع قضية الامام الحسين.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم السماح لفرق الدفاع المدني بالدخول لمقر قناة دجلة والمباشرة بإخماد الحرائق بمشاركة ٤ فرق وتم تعزيزها بـ ٦ فرق اضافية".

وأوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث الحريق واخماد النيران التي طالت عدد من المنازل القريبة، بمشاركة عشرة فرق اطفاء".

واقتحم محتجون شيعة غاضبون، مقر قناة دجلة الفضائية الواقع في منطقة الجادرية وسط بغداد، بعد بث قناة "دجلة طرب" أغان في يوم عاشوراء وهو ما اعتبروه "تجاوزا على الشعائر الحسينية".

وأقدم المحتجون على تكسير محتويات المبنى قبل أن يضرموا النيران فيه ويمنعوا فرق الدفاع المدني من إخماده.

فيما اتهم رئيس حزب "الحل" جمال الكربولي، "ميليشيات الظلام" بالوقوف وراء حرق مقر قناة "دجلة" المملوكة له في العاصمة بغداد يوم الاثنين.

من جانبه قال تحالف سائرون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لعدم احترام مشاعر ملايين المسلمين من قبل قناة دجلة الفضائية وتعاطيها السلبي والبعيد كل البعد عن القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية والانسانية والمهنية مع قضية الامام الحسين عليه السلام لذلك يعلن تحالف سائرون مقاطعته لهذه القناة وعدم الظهور في برامجها".