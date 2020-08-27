الداخلية العراقية للمحتجين: تظاهروا ولا تقطعوا الطرق

شفق نيوز/ حثت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، المتظاهرين على عدم قطع الطرق، مشددة على ضرورة التظاهر عبر الاطار السلمي وفي الاماكن المناسبة.

وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن حق التظاهر مكفول دستورياً والقوات الامنية تقوم بحماية الاخوة المتظاهرين في كل مكان"، مؤكداً أن "هذا واجبنا ولا نمن على احد بتوفير الامن في كل مكان وخاصة بقضية التظاهرات".

وأضاف معن، أن "وزارة الداخلية معكم في تامين الحماية ومعكم بالتمتع بحقكم الدستوري بقضية التظاهر وجميع المطاليب التي تحتاجوها او تتكلمون بها"، موضحا أنه "في الفترة الاخيرة ظهرت مشكلة حقيقية وهي قضية قطع الطرق".

وبين أن "قطع الطرق بدأ يسبب زحامات مرورية ويؤثر على تقديم الخدمات في العاصمة"، داعياً لأن "تأخذ التظاهرات شكلها واطارها السلمي، ولن يكون هناك اي مشكلة في ذلك، ولكن نامل ان يكون هناك تطبيق لقضية عدم قطع الطرق".

وخطاب معن المتظاهرين قائلا، "تواجدوا في الاماكن المخصصة والتي ترونها مناسبة على أن لا يكون هناك قطع للطرق وسبل الحياة".

ويشهد العراق تظاهرات احتجاجية منذ تشرين الاول 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، إلا أنها لم تتوقف حيث مازالت بعض مدن الجنوب فضلا عن العاصمة بغداد تشهد مظاهر قطع طرق للمطالبة بالحقوق.