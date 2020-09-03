التعليم تحدد موعد امتحانات الكورس الأول والدور الثاني لطلبة الجامعات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، أن امتحانات الكورس الأول للطلبة الكليات والجامعات ستبدأ في 14 أيلول الجاري، موضحة أن امتحانات الدور الثاني ستكون في الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لوكالة شفق نيوز، إن "امتحانات الكورس والفصل الثاني للعام الدراسي 2019-2020 انتهت في منتصف شهر آب الماضي، إلا أن امتحانات الكورس الأول لطلبة الكليات والجامعات الحكومية والأهلية ستكون في 14 من شهر ايلول الجاري".

وأضاف العبودي، أن "سبب التقديم والتأخير بتوقيتات الامتحانات كان بمثابة إعطاء مرونة للطلبة لإجراء الامتحانات بعد الانتهاء من دراسة الكورس الثاني، لتتم بعدها العودة لامتحانات الكورس الأول التي ستحدد موعدها حسب الصلاحيات المخولة للجامعات والكليات الحكومية والأهلية قبل أو بعد 14 أيلول الجاري".

وبين العبودي، أن "امتحانات الدور الثاني لجميع الطلبة ستكون في شهرين تشرين الأول والثاني".