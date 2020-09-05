البرلمان يقترح على وزارة التربية الدوام بالتناوب وتأجيل العام الدراسي

شفق نيوز/ عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس اللجنة بحضور الاعضاء يوم السبت لمناقشة المواد المدرجة على جدول اعمالها.

وذكر بيان صادر عن اللجنة ورد لوكالة شفق نيوز، ان المجتمعين ناقشوا امتحانات الدراسة الاعدادية للعام الدراسي ( 2019 ، 2010 ) والتأكيد على المتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية للمراكز الامتحانية من اجل الوقوف على سير الامتحانات العامة ومدى توفير الخدمات والاجراءات الاساسية الواجب توفرها للطلبة ، والتأكيد على وزارة التربية من اجل تلافي المعوقات والمشاكل التي من شأنها ان تؤثر على انسيابية الامتحانات فضلا عن مناقشة موضوع بداية العام الدراسي ( 2020 ، 2021) .

من ناحية اخرى و نظرا للظروف التي شهدها البلد من تفشي جائحة وباء كورونا وزدياد الاصابات وبعد عدة لقاءات ومناقشات مع وزارة التربية اتفقت لجنة التربية النيابية على تقديم مقترحاتها الى وزارة التربية منها تأجيل بداية العام الدراسي ( 2020 ، 2021) الى ما بعد 15/10/2020.

ويكون دوام الصفوف الاولية للمرحلة الابتدائية ( اول ، ثاني ، ثالث ) في اول ثلاثة ايام من الاسبوع ( السبت ، الاحد ، الاثنين ) ويكون دوام الصفوف ( رابع ، خامس ، سادس ) في النصف الثاني من الاسبوع ، اما بالنسبة الى طلاب المرحلة المتوسطة والاعدادية يتم تقسيمهم الى قسمين ويكون دوام كل قسم ثلاث ايام في الاسبوع .

بالاضافة الى تقليص مواد المناهج الدراسية و الابقاء على الفصول المهمة فقط.

واكد المجتمعون على العمل بالمنصات الالكترونية التي اطلقتها وزارة التربية ومطالبة التلاميذ والطلبة بتقارير نصف شهرية او شهرية

واشاروا الى ان يكون استيفاء اجور المدارس الاهلية من التلاميذ والطلبة بحسب ايام الدوام او بحسب اعطاء الدروس التعليمية من خلال المنصات الالكترونية على ان تتخذ الوزارة قرار بتخفيض الاجور .