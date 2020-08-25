اصابات جديدة بكورونا بين النازحين العراقيين وتحذيرات من "كارثة" بالمخيمات

شفق نيوز/ اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي يوم الثلاثاء ان فرق رصد المفوضية ومن خلال زيارتها إلى مخيمات النزوح في عامريه الفلوجة وثقت اصابة (٦) نازحين بفيروس كورونا .

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المسحات التي اخذتها دائرة صحة الانبار / قطاع الفارس العربي وبالتعاون مع منظمة داري الانسانية لعدد من النازحين والتي بلغت ( ٢٠) مسحة لمشتبه بهم إظهرت اصابة (٦) نازحين اثنان من النساء واربعة رجال.

واضاف ان منظمة IOM ومنظمة داري قامت بتعفير المخيم وتوزيع المستلزمات الوقائية على النازحين ورافقت عملية التوزيع حملة توعية من قبل الفريق المنفذ للحد من انتشار الفيروس .

ونوه الى ان المفوضية تطلق نداء انساني موجه للحكومة والمجتمع الدولي بالاسراع باعادة النازحين الى مناطقهم وتامين متطلبات احتياجاتهم الانسانية، محذرا من حصول كارثة صحية في المخيمات بسبب انتشار الفيروس فيها .

يذكر ان صحة دهوك سجلت في الاونة الاخيرة 22 حالة اصابة بفيروس كورونا داخل مخيمات النازحين واللاجئين في المحافظة.