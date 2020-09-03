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أول اعتراض على قرار حكومة اقليم كوردستان بشأن العام الدراسي الجديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-03T11:55:54+0000
أول اعتراض على قرار حكومة اقليم كوردستان بشأن العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ ابدت المديرية العامة للتربية في السليمانية، يوم الخميس، اعتراضها على قرار وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المشرف التربوي في تربية السلیمانية بكر محمد لوكالة شفق نیوز، أن "السبت المقبل سیعقد المجلس التربوي في وزارة التربية اجتماعا خاصا و سیشارك فیە مديرية التربية في المحافظات والاقضية و النواحي كافة وسنقدم المقترحات".

واضاف أن "المعلمین لایستطیعون مباشرة الدوام بدون صرف الرواتب ویجب علی حکومة اقلیم كوردستان وضع الحلول المناسبة  لان قرار الدراسة الكترونيا "اون لاين" تجربة جدیدة واول مرە یشهدها الاقلیم".

وكان مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان قرر امس الاربعاء، أن يكون الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021 إلكترونياً (عدا المرحلة 12 من الدراسة الإعدادية). كما وجه الجهات المعنية، في إطار سلطاتها، بإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لإطلاق التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الدراسي الجديد، بناء على ما قدمه كل من وزير التربية آلان حمه سعيد ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو (ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي)، من تقرير مفصل بشأن آليات ومقترحات بدء العام الدراسي الجديد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية.

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