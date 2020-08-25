وفد من البيشمركة يزور بغداد لحسم ملف الانتشار بالمتنازع عليها

شفق نيوز/ اعلن الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور يوم الثلاثاء ان وفدا من الوزارة سيزور بغداد قريبا من اجل حسم مسألة التوصل اتفاق نهائي مع وزارة الدفاع العراقية بما يخص اعادة الانتشار المشترك في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال ياور في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم ان وزارة البيشمركة و وزارة الدفاع سيعقدان اجتماعا قريبا للتوصل الى اتفاق نهائي بما يخص اعادة الانتشار المشترك في المناطق المتنازع عليها.

واضاف انه "بشكل عام نحن مستمرون بالاجتماعات والمباحثات وسيكون هناك اجتماع اخر بيننا قريبا بين لجنتي التنسيق المشتركة بين وزارة البيشمركة و وزارة الدفاع العراقية".

وتابع ياور بالقول ان "الجانبين رأيهما واحد بشأن وجود تنسيق وثيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي للقضاء على تنظيم داعش وخاصة في ديالى وطوز خورماتو وكركوك ومخمور والموصل لكن هذا الامر يحتاج الى الية بين الطرفين".

وقال ايضا انه "الى الان لم نتوصل الى اتفاق بشكل نهائي بشان هذه الالية"، مستدركا القول انه "توصلنا الى تفاهم مشترك فيما يخص نقاط تلك الالية ولكن سنتوصل الى طريقة ملائمة لحسم تلك الالية وعندها سنوقع الاتفاق النهائي بين الجانبين".

و وافق رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مؤخرا، على فتح 4 مراكز تنسيق مشترك مع اقليم كوردستان في مناطق متنازع عليها بين اربيل وبغداد.