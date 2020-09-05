سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وفد حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد غدا لإستئناف المباحثات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-05T08:57:57+0000
وفد حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد غدا لإستئناف المباحثات

شفق نيوز/ من المقرر ان يزور وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم يوم غد الاحد العاصمة بغداد لإستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم طالباني لوكالة شفق نيوز، ان الوفد سيزور بغداد لاستكمال الحورارات مع الحكومة الاتحادية بشأن مسألة الموازنة، والمستحقات المالية للإقليم وتثبيتها في مشروع قانون موازنة عام 2021.

واضاف ان الاجتماعات السابقة كانت ايجابية للتوصل الى اتفاق شامل لحل الخلافات بين اربيل وبغداد.

وسبق ان اجرى وفد حكومة الاقليم عدة زيارات الى العاصمة بغداد بعد ايقاف الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.

وترتكز الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على حصة الاقليم من الموازنات المالية، ومستحقات قوات البيشمركة، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وابدت حكومة اقليم كوردستان وفي مناسبات ومرات عدة استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة العراقية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار عراقي شهريا.


related

السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

Date: 2019-09-24 15:28:52
السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

Date: 2019-07-17 13:18:01
رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

بارزاني يشيد بالعلاقات "الجيدة" بين أربيل وبغداد والعمل لإقامة تعاون عسكري

Date: 2019-06-15 20:14:35
بارزاني يشيد بالعلاقات "الجيدة" بين أربيل وبغداد والعمل لإقامة تعاون عسكري

مبعوث ترامب يزور أربيل

Date: 2019-12-07 10:07:13
مبعوث ترامب يزور أربيل

مسؤول امريكي رفيع يهاتف مسرور بارزاني ويؤكد على امرين

Date: 2019-07-12 17:51:16
مسؤول امريكي رفيع يهاتف مسرور بارزاني ويؤكد على امرين

وثيقة .. جوازات اربيل تعدل عن قرار الدوام الرسمي يوم السبت بأمر من بغداد

Date: 2019-07-05 20:56:42
وثيقة .. جوازات اربيل تعدل عن قرار الدوام الرسمي يوم السبت بأمر من بغداد

برلمان كوردستان يرد على الكعبي: يجب دعم اتفاق بغداد - أربيل لا محاربته

Date: 2020-08-18 16:42:21
برلمان كوردستان يرد على الكعبي: يجب دعم اتفاق بغداد - أربيل لا محاربته

وزير الخارجية اليوناني يزور كوردستان على رأس وفد اقتصادي

Date: 2019-09-30 21:27:06
وزير الخارجية اليوناني يزور كوردستان على رأس وفد اقتصادي