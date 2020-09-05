وفد حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد غدا لإستئناف المباحثات

شفق نيوز/ من المقرر ان يزور وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم يوم غد الاحد العاصمة بغداد لإستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم طالباني لوكالة شفق نيوز، ان الوفد سيزور بغداد لاستكمال الحورارات مع الحكومة الاتحادية بشأن مسألة الموازنة، والمستحقات المالية للإقليم وتثبيتها في مشروع قانون موازنة عام 2021.

واضاف ان الاجتماعات السابقة كانت ايجابية للتوصل الى اتفاق شامل لحل الخلافات بين اربيل وبغداد.

وسبق ان اجرى وفد حكومة الاقليم عدة زيارات الى العاصمة بغداد بعد ايقاف الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.

وترتكز الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على حصة الاقليم من الموازنات المالية، ومستحقات قوات البيشمركة، وتصدير النفط، والمناطق المتنازع المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم.

وابدت حكومة اقليم كوردستان وفي مناسبات ومرات عدة استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا مقابل تمويل الحكومة العراقية رواتب الموظفين بـ450 مليار دينار عراقي شهريا.



