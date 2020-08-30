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وفدان من حكومة اقليم كوردستان يصلان بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-30T11:26:11+0000
وفدان من حكومة اقليم كوردستان يصلان بغداد

شفق نيوز/ اعلن سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني يوم الاحد عن وصول لجنة من وزارة البيشمركة الى العاصمة العراقية بغداد للتباحث حول ملفين.

وقال هورامي في تصريح صحفي، ان لجنة من وزارة البيشمركة تزور بغداد حاليا للتباحث حول البدء بتدريب قوات البيشمركة، ومسألة المستحقات المالية لتلك القوات في الموازنة الاتحادية العامة.

واضاف انه قريبا سيزور وفد رفيع من اقليم كوردستان العاصمة بغداد غير انه الان غير معلوم من سيرأس الوفد، مشيرا الى ان الوفد سيناقش القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بموازنة عام 2021.

من جهته قال مصدر مطلع ان وفدا فنيا مؤلفا من وزارتين وهما المالية، و وزارة شؤون البيشمركة يرافقهما عدد من المديرين المعنيين قد ذهبوا الى بغداد لمناقشة الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

واضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان الوفد الفني من الاقليم يتواجد في بغداد حاليا، مستدركا ان الوفد لم يذهب من اجل المباحثات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

واوضح المصدر ان الوفد ذهب للعاصمة من اجل مشروع قانون موازنة عام 2021، ومناقشة مواده وبنوده مع الحكومة العراقية.


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