وفاة 132 واصابة 3520 شخصا بكورونا في اقليم كوردستان خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد وفاة 132 واصابة 3520 شخصا بفيروس كورونا تعافى 3154 مصابا خلال اسبوع واحد.

وشملت الاحصائية الموقف الوبائي في الاقليم من تاريخ 21 – 8 – 2020 ولغاية 27 – 8 – 2020 .

وقالت الوزارة في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، ان المختبرات الطبية اجرت 8394 فحصا لمشتبه بإصابتهم اظهرت النتائج اصابة 1570 شخصا بالفيروس توفي 64 من بينهم بينما اكتسبت 1760 حالة الشفاء التام.

واما في السليمانية فقد اجرت المختبرات الطبية 5010 فحوصات على المشتبه بإصابتهم اثبتت النتائج اصابة 793 شخصا بكورونا توفي 46 من بينهم بينما تعافى 923 مصابا.

ونوه البيان الى ان محافظة دهوك اجرت فحوصات طبية لـ16881 مشتبها باصابته اظهرت النتائج الاصابة المؤكدة لـ1070 شخصا توفي 20 من بينهم بينما تماثل 355 مصابا للشفاء التام.

وتابع البيان ان المختبرات الطبية في محافظة حلبجة جرت فحوصا على 252 مشتبها بإصابته كانت النتائج اصابة 87 توفي مصابان من بينهم تعافى 116 شخصا.



