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صور .. وفاة اربعة اشخاص حرقا بحادث مروع على طريق منتجع سياحي بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-28T09:42:26+0000
صور .. وفاة اربعة اشخاص حرقا بحادث مروع على طريق منتجع سياحي بالسليمانية

شفق نيوز/ لقي اربعة اشخاص مصرعهم اليوم الجمعة بحادث سير مروع وقع على طريق منتجع دوكان السياحي في السليمانية وقضاء رانية التابع لإدارة منطقة "رابرين".

وبحسب المعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن حادث سير وقع على الطريق المذكور مما ادى الى اندلاع حريق في عجلة يستقلها اربعة اشخاص.

وتشير المعلومات ان الاشخاص الاربعة توفوا حرقا ولم ينجُ احد منهم.

من جهته قال قائممقام دوكان سيروان سرحد في بيان انه "تم ابلاغنا بوقوع حادث سير على طريق دوكان – رانية بين قريتي (بادوان) وبيستانه".

واوضح ان الحادث ناجم عن تصادم ثلاث عجلات احداها نوع "بيكاتشو"، والاخرى "تويوتا برادو" والثالثة شاحنة حمل كبيرة، مشيرا الى ان الركاب الذين كانوا يستقلون عجلة الـ"برادو" جميعهم قد احترقوا وفارقوا الحياة.

ورجح سرحد ان يكون عدد الركاب الذين كانوا يستقلون الـ"تويوتا برادو" يتراوح بين 3 – 4 اشخاص.

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