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وصول وزيرة الجيوش الفرنسية الى اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-27T12:20:56+0000
وصول وزيرة الجيوش الفرنسية الى اقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي يوم الخميس الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان قادمة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان بارلي وصلت الى مطار اربيل الدولي قادمة من بغداد وكان بإستقبالها وزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، و مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الاقليم سفين دزيي، و فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الاقليم، وجمال ايمينكي رئيس اركان قوات البيشمركة.

واضاف المراسل ان وزير الجيوش الامريكية ستلتقي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وستبحث معهما العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان، وفرنسا.

ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، مساء الأربعاء، إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال 6 أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.

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