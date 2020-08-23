وزير في حكومة كوردستان يحسم موعد زيارة وفد الاقليم الى بغداد

شفق نيوز/ اعلن وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد يوم الاحد ان وفد حكومة الاقليم سيزور خلال الاسبوعين العاصمة بغداد لإستئناف المباحثات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال رشيد للصحفيين من اربيل اليوم، ان الاتفاق الاخير الذي توصل له الجانبان يستمر لغاية نهاية عام 2020 وذلك لغياب اقرار قانون الموازنة المالية لهذا العام في العراق، مردفا بالقول "نحن نعد العدة للاتفاق على موازنة عام 2021 من اجل تثبيت حقوق اقليم كوردستان الدستورية فيه".

واضاف انه لم يحدد موعد معين لزيارة الوفد وكما تعلمون فان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاد امس من امريكا وكذلك الوفد المرافق له وهو ايضا معني بالمفاوضات بين اربيل وبغداد.

وتابع الوزير بالقول انه في نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل سيذهب الوفد الى بغداد، مؤكدا ان المباحثات بين الجانبين مستمرة ولم تتوقف.