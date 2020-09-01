وزير في حكومة اقليم كوردستان يعلن اصابته بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان آرام محمد قادر يوم الثلاثاء عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال قادر في منشور له على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، "اتمنى الصحة والسلامة للجميع (..) واريد هنا ان اعلن ان العبد قد اصيب بفيروس كورونا"، مردفا بالقول ان نتيجة الفحص الذي خضع له كانت موجبة.

واضاف ان "وضعه الصحي مستقر، وقد فرض على نفسه الحجر وفق التعليمات الصحية"، مؤكدا تطبيقه التعليمات والارشادات الصحية.

وقدّم الوزير اعتذاره الى اي شخص قد اصيب بالوباء من خلاله، داعيا الملامسين له الى اخضاع انفسهم للفحوصات الطبية لكي يطمأنوا على صحتهم، وألّا يعرضوا حياة ذويهم للخطر.

يشار الى ان آرام محمد قادر يعتبر اول وزير في حكومة اقليم كوردستان يصاب بفيروس كورونا.