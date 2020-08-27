وزير تربية اقليم كوردستان يعلن موقفا من البدء بالعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ رهن وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الخميس البدء بالعام الدراسي الجديد 2021 – 2021 بما تصدر من توصيات عن وزارة صحة الاقليم ومنظمة الصحة العالمية.

وقال سعيد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في دهوك وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "هذا الموضوع ينبغي التعامل معه بحكمة وعقلانية ولا يجب التسرع به لاننا في وزارة التربية، و في حكومة اقليم كوردستان لا نريد المراهنة بحياة المعلمين والمدرسين والطلبة".

واضاف "سنستمع لتقييم وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بما يخص البدء بالدوام"، مردفا بالقول ان "خيارنا ان يبدأ الدوام في موعده مع مراعاة التعليمات الصحية والتدابير الوقائية ولكن اذا كان تقييم وزارة الصحة وتوصياتها بان يتم تأجيل الدوام وان البدء به في موعده مضر فاننا سنؤجله عدة اسابيع وهذا امر طبيعي بالنسبة لنا".

وتابع سعيد "سنلجأ الى تلك مقترحات الدوام بالتناوب والتعليم الالكتروني في حال اضطررنا الى ذلك لان الموضوع حساس ولن نجازف بحياة 130 الف تدريسي وقرابة 17 الف محاضر و مليون و 600 الف طالب فحياة هؤلاء مهمة جدا بالنسبة لنا".

واكد الوزير انه "سنلتزم بما يصدر عن وزارة الصحة في الاقليم ومنظمة الصحة العالمية من توصيات بشان الدوام للعام الدراسي، واذا اوصتا بالتأجيل لعدة اسابيع فاننا سنتداول الامر في مجلس الوزراء وسنصدر القرار النهائي ونصادق عليه".