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هل غدا عطلة في كوردستان؟ .. حكومة الاقليم تجيب

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-29T15:09:12+0000
هل غدا عطلة في كوردستان؟ .. حكومة الاقليم تجيب

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان ان يوم غد الاحد دوام رسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة وليست عطلة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ورد لوكالة شفق نيوز ، انه وفقا لجدول ايام العطل في حكومة الاقليم فان يوم الاحد الموافق ٣٠ / ٨/ ٢٠٢٠ هو يوم دوام رسمي في جميع الدوائر الرسمية التابعة للحكومة، لافتا الى انها تقوم بتطبيق جميع الاجراءات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا بشكل اعتيادي.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت ان غدا الاحد عطلت رسمية بمناسبة العاشر من محرم ذكى مقتل الامام الحسين.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي سبط نبي الاسلام محمد ومعه 70 فردا من اهل بيته واصحابه قبل نحو 1400 سنة في كربلاء.

ولكن هذا العام قررت السلطات العراقية منع دخول الزائرين من البلدان الاخرى لإحياء تلك الذكرى في كربلاء، بسبب تفشي ظهور فيروس كورونا.

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