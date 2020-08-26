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هزة أرضية تضرب قضاء كلار في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-26T06:53:57+0000
هزة أرضية تضرب قضاء كلار في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزرارة النقل العراقية، فجر الأربعاء، عن تسجيل حدوث هزة أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية بقوة (3.9 ) درجة.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت عند الساعة (3:42:02) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية اليوم الموافق 26/آب/2020 ".

وبينت الهيئة أن "قوتها بلغت (3.9) درجة على مقياس رختر وتبعد (21) كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية"، مشيرة إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

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