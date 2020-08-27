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هزة ارضية تضرب منطقة بإقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-27T11:31:23+0000
هزة ارضية تضرب منطقة بإقليم كوردستان والسكان يستشعرون قوتها

شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الخميس ان هزة ارضية ضربت قضاء رانية التابع لإدارة منطقة "رابرين" في اقليم كوردستان.

وابلغ الشهود وكالة شفق نيوز، بأن هزة ارضية قوية تعرض لها القضاء قبل قليل وقد استشعر السكان قوتها.

واضاف الشهود ان السكان هروعوا من منازلهم الى الشوارع والازقة من شدة الهزة.

هذا ولم تفد الانباء الواردة من هناك وقوع اضرار بشرية او مادية من عدمه.

من جهته قال المتحدث باسم هيئة الارصاد الجوية في رانية آزاد محمد لوكالة شفق نيوز، ان الهزة الارضية وقعت في الساعة 2:13 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت بقوة 3.5 على مقياس رختر وتبعد 25 كيلومترا عن شرق قضاء "قلعة دزه" وبعمق 10 كيلومترات.

واشار الى ان قوة الهزة شعر بها سكان ادارة منطقة "رابرين" بأكملهم لشدتها.

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