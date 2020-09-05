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إنقسام داخل حركة التغيير بشأن الانسحاب من حكومة اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-05T10:21:55+0000
إنقسام داخل حركة التغيير بشأن الانسحاب من حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ عقد المجلس الوطني لحرکة التغيیر في السلیمانیة يوم السبت اجتماعا لبحث المستجدات علی الساحة العراقیة واقليم كوردستان، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

وکان الاجتماع برئاسة المنسق العام للحركة عمر سيد علي اذ تمت فيه مناقشة الازمات التي يشهدها الاقليم والعراق اضافة الى تقييم اداء علم الحكومتين في اربيل وبغداد.

وسرعان ما اندلعت الخلافات بين اعضاء المجلس والبرلمانيين في الحركة مع انطلاق الاجتماع.

وطالب اعضاء في مجلس النواب العراقي في الحركة بالانسحاب من حكومة الاقليم، وهو ما احدث انقساما بين المجتمعين بين مؤيد ومعارض مما اضطر بمنسق الحركة لفض الاجتماع، بحسب مراسلة وكالة شفق نيوز.

وقال مصدر حضر الاجتماع للوكالة ان الخلاف اندلع بین غالب محمد عضو مجلس النواب العراقي لكتلة حركة التغيير، و وزیر المالیة في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب وبعدها تدخل کاروان هاشم عضو مجلس الوطنې للحرکة.

واردف المصدر ان شيخ جناب وهو عضو في المجلس الوطني للحركة ايضا قد اتهم اعضاء مجلس النواب للحرکة بأنهم قد خرجوا من اطار سیاسة الحرکة في بغداد.

وقد طالب عدد من اعضاء المجلس الوطني للحرکة بانسحاب التغیير من حكومة الاقليم، و عدم تأييدها لكن الوزراء رفضوا ذلك و اکدوا علی بقائهم في الحکومة


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