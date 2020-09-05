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إنخفاض حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان وتركيا بمقدار مليار دولار

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-09-05T14:23:11+0000
إنخفاض حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان وتركيا بمقدار مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للتجارة في اقليم كوردستان يوم السبت ان حجم التبادل التجاري بين الاقليم وتركيا إنخفض الى ما مقداره مليار دولار امريكي خلال النصف الاول من العام الحالي.

وقال المدير العام للمديرية نوزاد ادهم في تصريح صحفي اليوم، ان حجم التبادل التجاري بين اقليم كوردستان يصل الى قرابة 12 مليار دولار سنويا، ولكن خلال النصف الاول من هذا العام وبسبب تفشي فيروس كورونا انخفض بما مقداره مليار دولار.

ونوه المسؤول الحكومي الى ان قرابة 1300 شاحنة تدخل من تركيا الى اقليم كوردستان محملة بالبضائع المستوردة.

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