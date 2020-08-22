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مطالبة لحكومة اقليم كوردستان بفتح منفذ حدودي مع إيران أمام حركة المسافرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-22T11:55:47+0000
مطالبة لحكومة اقليم كوردستان بفتح منفذ حدودي مع إيران أمام حركة المسافرين

شفق نيوز/ طالبت ادارة منطقة "كرميان" المستقلة في اقليم كوردستان يوم السبت وزارة داخلية الاقليم بفتح معبر "برويزخان" الحدودي الدولي والغاء قرار اغلاقه امام حركة المسافرين.

واكد مشرف ادارة المنطقة ورئيس غرفة عملياتها في بيان عقب اجتماع عقد اليوم، على التزام المنطقة بالبيان رقم (48) الصادر عن وزارة داخلية الاقليم.

واضاف انه بما يخص الفقرة الرابعة في البيان تطالب ادارة كرميان الأخذ بنظر الاعتبار الستراتيجية الاقتصادية والدولية لمعبر "برويزخان" الحدودي.

و وجهت الادارة كتابا رسميا الى الوزارة طالبت فيه بفتح مختبر للفحص من فيروس كورونا على غرار معبر ابراهيم الخليل الحدودي من اجل عودة المواطنين، وعودة حركة المسافرين في المعبر.

و أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة قرارات جديدة خففت بموجبها القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وقررت الوزارة في بيانها الابقاء على أبواب منافذ (برويزخان، سر زيري، سيران بن، كيلي، تويلة، بشتة وشوشمي) مغلقة امام حركة المسافرين، وتبقى مفتوحة للتبادل التجاري فقط.

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