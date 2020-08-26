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مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-26T18:24:45+0000
مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى محما خليل، الاربعاء، عن اختفاء اكثر من 70 شابا ايزيديا من القضاء مؤخرا، متهماً عناصر حزب العمال الكوردستاني "PKK" بخطفهم وزجهم في سجون سرية. 

وقال خليل في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "عناصر حزب العمال قاموا بإنشاء سجون سرية في جبل سنجار وذلك لتخويف وترهيب اهالي المنطقة"، لافتاً الى "ان حزب العمال قام أيضا باختطاف فتيات ايزيديات وزجهن في معسكرات تابعة له".

يذكر ان تظاهرات اندلعت في سنجار مؤخراً، مطالبة بخروج مسلحي حزب العمال من مناطقهم، التي انتشروا فيها عقب عمليات التحرير من تنظيم داعش.

وشنت المقاتلات التركية في اكثر من مناسبة عمليات قصف استهدفت اهدافاً لحزب العمال في قضاء سنجار، بالإضافة إلى مواقع داخل إقليم كوردستان.

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