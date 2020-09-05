مسؤول أمني يحول دون انفجار نزاع عشائري "عنيف" بمنطقة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن ممثل باسم عشيرتين متخاصمتين في دربند رانية بادارة رابرين في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان خلافا حول اراض اوشك ان يتحول الى كارثة لولا تدخل مسؤول أمني اسهم في انهاء المشكلة بينهما.

وقال كارزان حسن الجاف نيابة عن العشيرتين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن المشكلة التي حصلت امس في دربند رانية، انه بسبب تقاعس وعدم اهتمام ادارة رابرين والمحكمة والدوائر المختصة بالاراضي حصل عدم تفاهم بين عشيرتين، لافتا الى انه على الرغم من انه اوشك ان تتطور الامور الى كارثة الا ان الدوائر الامنية في ادارة رابرين كانت متقاعسة مرة اخرى.

واوضح البيان ان شخصا وحيدا اسرع الوصول الى المنطقة المعنية وهو اللواء حيدر حاجي تاني مدير اسايش غرب اربيل وكان في كويسنجق وبسبب كونه رجل ادارة وذا حضور بين الناس لم تستطع العشيرتان اضافة اية كلمة على الكلمات التي قالها لحل المشكلة، مبينا ان كلامه كان في مصلحة العشيرتين من دون ان ينحاز لاي طرف.

واضاف ان العشيرتين في دربندي رانية تعهدتا بالتعايش والاخوة ووعدتا اللواء حيدر بان قدومه الى هذا المكان كان كاماء الذي يطفئ النار، حسب تعبيره.

وتابع كارزان جاف ان من المناسب هنا ان تعبر العشيرتان من اعماق قلبهما عن القلق باتجاه حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني كون ابعاد مثل هذا الرجل (اللواء حيدر) كان كم ايتم مناطق بشدر وبيتوين ومركه وخوشناوتي، مطالبا الاتحاد الوطني اعادة الهيبة لادارة رابرين باعادة اللواء حيدر حاجي تاني، حسب البيان.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت عددا من الصور والمقاطع لدربند رانية اظهرت افراد عشيرتين مسلحين استعدتا للاشتباك، واشارت شبكات التواصل الاجتماعي الى ان المشكلة اندلعت بسبب الخلاف على ملكية عدد من الدكاكين.

وكان مصدر في قوات الامن الاسايش قد كشف، يوم امس الجمعة، عن تحشد مسلح لعشيرتين في منطقة رابرين المستقلة في اقليم كوردستان، اثر خلاف على قطعة ارض.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب خلاف على ارض في قضاء رانية التابع لإدارة منطقة رابرين اقدم كل من افراد عشيرة "الجاف" وعشيرة "خوشناو" على حمل السلاح بانواعه كافة من الخفيف والمتوسط وتأهبوا لخوض نزاع بينهم".

واضاف أن "هناك مخاطرا من اندلاع نزاع عنيف بين العشيرتين"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تسعى الى معالجة الخلاف".

من جانبه قال قائممقام قضاء رانية حسین محمود لوکالە شفق نیوز، إن "خلافا حدث مابین عشیرتي "الجاف وخوشناو" في قرية دربند في قضاء رانية علی قطع اراضي واقعة في القرية"، موضحا أن "هذە الاراض: هي بالاصل ملك الدولة ولاترجع ملکیتها لأي من العشیریتین".

وتابع "الآن تدخلت جهات معنية لحل النزاع لان کل من العشیرتین حملوا السلاح للمواجهة"، لافتا الى ان "قوات الامن والاسایش و شرطة القضاء طوقت مکان النزاع".