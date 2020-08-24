مسرور بارزاني يؤشر حدثاً "اول من نوعه ويؤكد: اتفاقنا مع بغداد لثلاثة أشهر

شفق نيوز/ اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أن حكومته اجرت مع الحكومة الاتحادية اتفاقاً مالياً لمدة ثلاثة اشهر.

وقال بارزاني في حديث لوسائل إعلام كوردية، إن الاتفاق مع بغداد حاليا هو لمدة ثلاثة أشهر فقط بهدف التوصل الى اتفاق شامل بشأن الموازنة بعد هذه المدة.

وعن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكوردستان، قال بارزاني، إن الحوارات مستمرة لملء الفراغات الامنية ومواجهة تحركات داعش مع الاستمرار في السعي لتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وتابع "انها المرة الاولى التي يشارك فيها وفد من كوردستان مع الوفد العراقي في العاصمة الامريكية واشنطن وهناك تمت حوارات حول الوضع الداخلي العراقي".

واكد مسرور بارزاني انه بعث رسالة الى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تضمنت العديد من المواضيع، مجدداً رغبة الإقليم في استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل الى حلول لكافة القضايا العالقة.

وقال رئيس الحكومة "نحن نعيش في منطقة مليئة بالمشاكل واهم مشاكلنا هي عدم وحدة الصف، والعديد من الأطراف السياسية تسعى للحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم ولكن للأسف هناك بعض الأطراف التي تعمل خلاف ذلك، وشعب كوردستان هو الحكم في هذا الشأن".

وعن فيروس كورونا اكد مسرور بارزاني ان "سلطات الاقليم كانت السباقة لاتخاذ العديد من الإجراءات لحماية المواطنين إلا أن بعض الاطراف للاسف باتت تلعب بأرواح المواطنين وسلامتهم وحولوها الى قضية سياسية وخلقوا الشك لدى البعض من المواطنين بوجود هذه الجائحة أصلا".







