مسرور بارزاني يوجه بترقية الرتب في قوات البيشمركة

شفق نيوز/ وجّه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد بترقية اصحاب الرتب من الضباط، والدرجات الرفيعة في وزارة البيشمركة للمشمولين بها في عام 2017.

واشرف بارزاني اليوم وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني على اجتماع خاص بوزارة البيشمركة جرت فيه مناقشة عدد من المواضيع المهمة بالوزارة، و اوضاع قوات البيشمركة، بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

واضاف البيان انه خلال الاجتماع تم التأكيد على مشروع الاصلاح في وزارة البيشمركة، وتنظيم القوات مع مناقشة اخر الخطوات في هذا المجال، والاصرار على الاسراع في تنفيذ الاصلاح داخل قوات البيشمركة.

وكذلك تناول الاجتماع مسألة ترقية اصحاب الرتب والدرجات الرفيعة في وزارة البيشمركة المتوقفة منذ عدة سنوات اذ تقرر ادخال الترقية للدرجات المشمولة بها لعام 2017 حيز التنفيذ.

وكذلك ترقية اصحاب الرتب الرفيعة لعامي 2018 و2019 والاعوام التي تليها، وفق الية جديدة وبعد اجراء مزيد من التدقيق لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن، كما في البيان.