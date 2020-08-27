سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مسرور بارزاني ينعى فناناً كوردياً توفي متأثراً بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-27T08:31:40+0000
مسرور بارزاني ينعى فناناً كوردياً توفي متأثراً بكورونا

شفق نيوز/ قدم رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، تعازيه بوفاة فنان شعبي كوردي متأثراً بفيروس كورونا.

وقال بارزاني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "ببالغ من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الفنان الشعبي خدر خوشناو".

وأضاف "نعزي عائلة وذوي الراحل وندعو العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتوفي اليوم الخميس في أربيل الفنان والمطرب الشعبي الكوردي، خضر خوشناو، متأثرا باصابته بوباء "كورونا".

وخضر خوشناو من أهالي العاصمة أربيل، وله العديد من الأغاني المسجلة والكليبات، إلى جانب العديد من الأناشيد والأغاني عن كوردستان والبيشمركة.

related

وزير الخارجية الروسي لبارزاني: نريد أن يكون وضع العراق مستقراً

Date: 2020-02-15 14:55:47
وزير الخارجية الروسي لبارزاني: نريد أن يكون وضع العراق مستقراً

السفير البريطاني لمسرور بارزاني: واثقون من انكم ستقودون إقليم كوردستان الى الأمام

Date: 2019-10-23 12:25:03
السفير البريطاني لمسرور بارزاني: واثقون من انكم ستقودون إقليم كوردستان الى الأمام

حكومة بارزاني تمنع ترك المسؤول لمقر عمله: احترام المواطنين وسرعة انجاز معاملاتهم اولوية

Date: 2019-07-15 16:38:19
حكومة بارزاني تمنع ترك المسؤول لمقر عمله: احترام المواطنين وسرعة انجاز معاملاتهم اولوية

مسرور بارزاني يتبرع براتبه ومستحقاته المالية لدعم جهود مكافحة كورونا

Date: 2020-03-17 14:24:21
مسرور بارزاني يتبرع براتبه ومستحقاته المالية لدعم جهود مكافحة كورونا

صور.. مسرور بارزاني يزور قلعة أربيل: سنبذل كل جهودنا لحماية المواقع التاريخية

Date: 2019-11-24 17:24:26
صور.. مسرور بارزاني يزور قلعة أربيل: سنبذل كل جهودنا لحماية المواقع التاريخية

مسرور بارزاني يستجيب لتحدي رئيس الاقليم ويشارك في حملة زراعة شجرة

Date: 2019-08-08 21:45:33
مسرور بارزاني يستجيب لتحدي رئيس الاقليم ويشارك في حملة زراعة شجرة

وزير ألماني لبارزاني: إقليم كوردستان نموذج مشرق للحكم في العراق

Date: 2020-02-16 14:15:05
وزير ألماني لبارزاني: إقليم كوردستان نموذج مشرق للحكم في العراق

بريطانيا تبدي استعدادها لمساعدة كوردستان في تنفيذ برنامجها الحكومي

Date: 2019-11-04 18:46:54
بريطانيا تبدي استعدادها لمساعدة كوردستان في تنفيذ برنامجها الحكومي