مسرور بارزاني: حرق المباني الحكومية وتدمير الممتلكات يدخل في خانة الاجرام

شفق نيوز/ ادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد اقدام مجموعة على حرق مبان حكومية، وممتلكات عامة وخاصة في محافظة حلبجة، معتبرا هذه الافعال تندرج في خانة الاجرام.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه رئيس الحكومة مع محافظ حلبجة آزاد توفيق، ناقشا خلاله الاوضاع في المحافظة من الناحية الصحية والخدمية، بحسب بيان صادر عن الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز.

واعرب ايضا عن قلقه العميق ازاء اعمال شغب والهجوم على الدوائر الحكومية والممتلكات العامة والخاصة والذي اقدم عليه مجموعة من الاشخاص باسم المتظاهرين في حلجبة وفي مناطق اخرى.

واشار رئيس الحكومة الى ان الخروج بتظاهرات بطريقة سلمية وحضارية حق من حقوق المواطنين ولكن احراق الممتلكات العامة والخاصة تدخل في خانة الاجرام وينبغي اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها والقاء القبض على مرتكبي تلك الافعال.

وفي جانب اخر من الاتصال جرى النقاش حول المشاريع المهمة في حدود محافظة حلبجة منها مشروع جسر "تووقت" الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة الاعمار، وكذلك مشروع "منطقة تصنيع الاغذية" الذي يُنفذ من قبل هيئة الاستثمار، وان المشروعين في المرحلة النهائية للاعداد والتحضير وخلال المدة القريبة وبعد الانتهاء من الاجراءات الادارية سيتم وضع الحجر الاساس لهما.

الاوضاع الصحية في حدود المحافظة وخطوات مكافحة فيروس كورونا، كان محور اخر من الاتصال الهاتفي.