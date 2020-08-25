مرور اربيل تلغي قرارا اتخذته بسبب كورونا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان المراجعين يستطيعون من الآن وصاعدا زيارة مبنى المديرية واقسامها لترويج معاملاتهم من دون الحجز الالكتروني.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نسترعي انتباه السائقين بما يخص ترويج معاملاتهم في مديرية مرور اربيل، ولتقديم التسهيلات للمواطنين خاصة اولئك الذين من المدن الاخرى في الاقليم او وسط وجنوب العراق فقد قررنا الغاء الحجز (الاونلاين) بما يتعلق بالتسجيل او تجديد السنوية".

واضاف البيان ان "المواطنين ومن اليوم يستطيعون مراجعة مديرية المرور واقسامها من دون استحصال الحجز الالكتروني المسبق وسيتمكنون من ترويج معاملاتهم بلا اية مشاكل".

وقررت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في منتصف شهر تموز الماضي ان يكون ترويج المعاملات للمراجعين الكترونيا بسبب زيادة تفشي فيروس كورونا.