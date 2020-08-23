محتجون يضرمون النيران في مبانٍ حكومية بمحافظة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اقدم مجموعة من المحتجين ليل السبت على الاحد بالهجوم على مبان حكومية واضرام النيران فيها وذلك في محافظة حلبجة.

وقام المحتجون بحرق كل من رئاسة بلدية حلبجة ومديرية المرور العامة، والقائممقامية في المحافظة.

من جهته قالت رئيس بلدية حلبجة كويستان اكرم في بيان ان اولويات ومعاملات المواطنين كافة قد احترقت

واضافت انه " في النهار لم تكن هناك اية مشكلة ولكن بعد الساعة 10:30 دقيقة من مساء امس تجمع عدد من المواطنين وهاجموا الدوائر الحكومية والحزبية ومنها بناية البلدية والقائممقامية ومديرية المرور في حلبجة".

من جهتها اعلنت مديرية المرور عن تضرر بنايتها واحتراق معاملات المواطنين جراء اضرام المحتجين النيران في تلك البناية.

من جانب اخر فان كل من بناية القائممقامية ومصرف، ومقر للاتحاد الوطني والفرع الـ12 للحزب الديمقراطي الكوردستاني قد تضررت اثر مهاجمتها من قبل المحتجين.



