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محافظ حلبجة: اقتحام ومهاجمة المباني الحكومية والمقار الحزبية عمل تخريبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-23T12:37:25+0000
محافظ حلبجة: اقتحام ومهاجمة المباني الحكومية والمقار الحزبية عمل تخريبي

شفق نيوز/ وصف محافظ حلبجة آزاد توفيق يوم الاحد مهاجمة واقتحام المباني الحكومية، والمقار الحزبية بأنه عمل تخريبي وبعيد كل البعد ان اهداف المتظاهرين.

وقال توفيق في بيان خلال اجتماعه مع نائبه والقائممقام وعدد من المسؤولين في المحافظة اليوم، ان مثل هكذا تظاهرات التي شهدتها المحافظة بعيدة عن الاعراف المدنية كافة، مؤكدا ان المحافظة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء ماجرى امس، وان التجاوز على الحكومة ودوائرها ومؤسساتها لا يندرج ضمن اطار التظاهرات وليست من مطالب الناس ايضا.

ودعا المحافظ ايضا المتظاهرين الى الاحتجاج بصورة مدنية وحضارية والابتعاد عن الاهداف الخاصة والتخريبية، مؤكدا ان توفير المستحقات المالية للناس حقق طبيعي للمواطنين ويتعين على الحكومة توفيره.

واقدم مجموعة من المحتجين ليل السبت على الاحد باضرام النيران في مبان حكومية ومهاجمة مقار حزبية في محافظة حلبجة.

وادان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاحد اقدام مجموعة على حرق مبان حكومية، وممتلكات عامة وخاصة في محافظة حلبجة، معتبرا هذه الافعال تندرج في خانة الاجرام.

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