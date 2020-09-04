محافظة في اقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

شفق نيوز/ أعلن رئيس فريق مكافحة فيروس كورونا في محافظة حلبجة الدكتور جهاد إبراهيم يوم الجمعة ارتفاع اعداد الاصابات بالوباء في ظل عدم وجود ميزانية مخصصة للجائحة في المحافظة.

وقال الدكتور إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان 50% من نسبة الفحوصات التي مختبر المحافظة نتائجها موجبة، وان معدل الاصابات في حلبجة بإرتفاع متواصل، مبينا انه "يتواجد فقط ثلاثة من الكوادر الصحية في مختبر الفحص بينما لدينا اعداد هائلة ممن يريدون اخضاع انفسهم للفحوصات ولم تعد هناك قدرة للمختبر سوى اجراء 300 عينة فحص".

واردف بالقول ان اي مصاب يحتاج الى الحقن ببلازما الدم يتعين ارساله الى محافظة السليمانية، وهذه تُعد مشكلة "كبيرة"، مشيرا الى "توجيه طلب الى وزير المالية والاقتصاد، و وزير الصحة في اقليم كوردستان الى تخصيص ميزانية خاصة لبلازما الدم الا اننا لم نتلق اية استجابة".

واشار الدكتور ابراهيم الى انهم "لا يمكنهم سوى استيعاب خمسة مصابين جُدد بالفيروس، ولسنا على يقين بأننا نستطيع غدا معالجة 35 مصابا في المستشفى، داعيا حكومة الاقليم الى إغاثة محافظة حلبجة، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية لها في ظل ارتفاع عدد المصابين بالوباء.

وتابع بالقول ان "الحكومة اذا لم تقم بنجدتنا فإننا لم يعد لنا القدرة على مواصلة العمل وسنستقيل"، موجها خطابه لأهالي المحافظة بالقول "ان قدرتنا محدودة".



