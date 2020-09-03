آليات تركية تعبد طرقاً وعرة في كوردستان امام قوات بلادها

شفق نيوز/ أفاد سكان قرى شمال دهوك في كوردستان، يوم الخميس، بأن آليات عسكرية تركية بدأت بتعبيد طرقاً وعرة في الاقليم كانت تعيق تقدم قواتها.

وقال شهود عيان من اهالي قرى في شمال ناحية دركار في قضاء زاخو بالمحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن الآليات التركية بدأت بفتح الطرق البرية الوعرة بين الوديان والجبال والتي تمركزت عليها قوات برية تركية بعد العملية العسكرية التركية الاخيرة في اقليم كوردستان العراق".

واضاف شهود عيان ، أن "الآليات التركية بدأت بشق طريق بين منطقة وادي بساغا وجبل خامتير الاستراتيجي المطل على ناحية دركار شمال شرق قضاء زاخو".

وتعرض اقليم كوردستان العراق في الآونة الاخيرة الى هجمات متعددة من الجيش التركي بذريعة مطاردة حزب العمال الكوردستاني؛ حيث تشنّ المقاتلات الحربية التركية ضربات جوية تستهدف قرى ومرتفعات جبلية بإقليم كوردستان.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ 21 حزيران الماضي، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.