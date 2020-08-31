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كورونا يقتحم 7 مخيمات للنازحين واللاجئين في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-08-31T10:18:58+0000
كورونا يقتحم 7 مخيمات للنازحين واللاجئين في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين التابعة لحكومة إقليم كوردستان في دهوك، يوم الاثنين، تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن بين النازحين واللاجئين في المخيمات المنتشرة بإرجاء المحافظة.

وقال مسؤول إعلام الدائرة كاروان زكي لوكالة شفق نيوز إن "الإصابات بفيروس كورونا توزعت على 7 مخيمات للنازحين واللاجئين في دهوك".

وأشار إلى أن دائرته اتخذت اجراءات مشددة في المخيمات للحد من تفشي الفيروس.

وتضم دهوك 21 مخيماً للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين، 16 منها للنازحين و5 للاجئين.

ويقطن في تلك المخيمات 115152 عائلة، مكونة من 576713 فرداً من النازحين واللاجئين.

بدوره، قال رشيد حسين مسؤول اعلام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لوكالة شفق نيوز، إن المفوضية تقدم مبالغ مالية للنازحين واللاجئين لشراء مستلزمات الوقاية من الفيروس مثل الكمامات والمواد المعقمة والكفوف.

وأضاف أن المفوضية تواصل توزيع مستلزمات صحية على النساء للحفاظ على نظافة المخيمات.


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