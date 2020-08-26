كورونا يقتحم دائرة للتربية في كوردستان ويعطل الدوام الرسمي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تعليق الدوام الرسمي بسبب إصابات بفيروس كورونا.

وقال مدير تربية جمجمال عبد الله حمه كاكه رش لوكالة شفق نيوز، إن "14 موظفاً في مديرية التربية اصيبوا بفيروس كورونا"، مضيفا أنه "بعد زيادة الإصابات والتشاور مع تربية السليمانية ووزارة التربية، تم اتخاذ قرار بتعليق الدوام الرسمي في تربية جمجمال".

وأضاف أن "حالة بعض الموظفين المصابين حرجة وبعضهم يتلقون العلاج في المنازل، لعدم وجود أمكان في مستشفيات القضاء لاحتواء المرضى".