كورونا يضرب سوق السيارات بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ اشارت احصائيات مديريات الجمارك في اقليم كوردستان انخفاضا كبيرا في استيراد السيارات من الخارج لهذا العام نتيجة قلة الإقبال على شرائها بسبب تداعيات فيروس كورونا.

فوفق معلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فان الاحصائيات التي اجرتها مديريات الجمارك في اقليم كوردستان خلال العام الحالي اكدت استيراد 33 الف سيارة فقط الى الاقليم، منوهة الى ان نسبة 80% من هذه السيارات تم بيعها لمواطنين من المحافظات العراقية الاخرى خارج الاقليم.

اصحاب شركات استيراد السيارات من جهتهم اكدوا انه رغم تخفيض اسعار بيع السيارات وزيادة الخدمات الخاصة بالسيارات الا انهم لم يستطيعوا رفع كمية مبيعاتهم.

وعن سبب انخفاض بيع السيارات يؤكد اصحاب الشركات ان بيع السيارات من موديل 2020 كان هو الاقل مقارنة بالاعوام السابقة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا في كوردستان والعراق والعالم اجمع.



