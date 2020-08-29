كوردستان توضيح حقيقة احتكار شركة واحدة لاستيراد الدواء

شفق نيوز/ نفت مديرية السيطرة على استيراد وصناعة الدواء والمستلزمات الطبية في اقليم كوردستان (KMCA)، يوم السبت، ان تكون قد سمحت باحتكار إحدى الشركات استيراد الدواء الى الاقليم ومنع الشركات الاخرى من العمل في هذا المجال، لافتة الى ان استيراد الدواء مقيد بالتعليمات والشروط التي صدرت ابان التشكيلة الحكومية السابقة التي تسمح لجميع الشركات باستيراد الدواء من دون تمييز.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انه بعد انتشار منشور على الصفحة الشخصية لشخص باسم (سوران عمر سعيد) بشأن احتكار استيراد الدواء لشركة وحيدة معينة ومنع الشركات الاخرى، "نوضح للرأي العام ان عملية استيراد الدواء من تركيا تم وضعه في التشكيلة الحكومية السابقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة بالامر الوزاري المرقم (5749) في 24 / 10 / 2016، وقد صدرت التعليمات لشركات الدواء كافة وبامكانها من دون تمييز ان تعمل به ولم يتم منع اية شركة من دون عذر ولن تمنع اذا كانت المسلتزمات المطلوبة منها كاملة، مضحة انه لحد الان قامت عشرات الشركات المتنوعة باستيراد الادوية استنادا الى تلك التعليمات.

واضاف البيان ان الشركة التي تم ذكر اسمها تم تأسيسها منذ سنوات وتعمل منذ ذلك الحين وليس لها اية علاقة بالمحسوبيات لاية جهة، مبينا ان جميع الشركات حرة في الاستيراد وفقا للشروط والتعليمات.

وتابع البيان انه بعد عدد من الاتصالات الهاتفية مع الشخص المذكور وبعد الاطمئنان بان ذلك الخبر والمعلومات التي وصلت اليه خاطئة ولا اساس لها وبعد ان تفهم الحقائق قام برفع المنشور من صفحته الرسمية، مستدركا انه بسبب انتشار المنشور ومن اجل ايصال الحقائق للرأي العام كان من الضروري اصدار هذا التوضيح.

واشار البيان الى ان المديرية تنفي بكل الاشكال هذه الدعايات غير الصحيحة وستستمر في عملية الاصلاح والتطهير في مجال الدواء، لافتا الى ان عشرات الشركات التي قامت باستيراد الدواء تم ايقافها خلال الاشهر الماضية بسبب المخالفات وعدم وجود الشروط القانونية وتلكؤها في السنوات السابقة او انها في طور التحقيق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وطمأن البيان المواطنين ان اي شخص لن يتم الغافل عن مخالفته وان الاشخاص المصلحيين لايستطيعون ايجاد الاعذار تجاه مخالفاتهم، لافتا الى القانون سيكون دوما هو الفيصل في عمل المديرية.



